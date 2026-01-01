Chelsea, l’addio di Enzo Maresca: si separano le strade con il club inglese

Si chiude l’esperienza di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea. Il club inglese ha ufficializzato la separazione dal tecnico italiano dopo un periodo recente caratterizzato da risultati altalenanti in Premier League. Nonostante alcuni traguardi raggiunti nelle stagioni precedenti, le difficoltà dell’ultimo periodo hanno portato le parti a decidere per un cambio di rotta. Il Chelsea è ora al lavoro per individuare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prosieguo della stagione