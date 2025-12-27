La stagione della Fiorentina torna a farsi complicata. Dopo l’illusione portata dalla vittoria contro l’Udinese, la sconfitta odierna ha riportato l’ambiente alla dura realtà, riaccendendo dubbi e preoccupazioni. Un momento difficile, anche se guardando oltreconfine c’è chi sta vivendo una situazione ancora più critica.
Fiorentina, c'è chi fa peggio. Il Wolverhampton è un caso: 2 punti in 18 partite
Fiorentina, c’è chi fa peggio. Il Wolverhampton è un caso: 2 punti in 18 partite
Il più unico che raro caso del Wolverhampton in Inghilterra: solo 2 punti raccolti nelle 18 partite giocate sin qui
In Premier League il Liverpool ha battuto 2-1 il Wolverhampton, con i gol di Gravenberch e Wirtz prima della rete finale di Bueno. Tra i titolari dei Reds anche Federico Chiesa, ex viola, protagonista però di una gara senza particolari acuti.
Il dato più pesante riguarda però il Wolverhampton: quella di Anfield è la sedicesima sconfitta in campionato su diciotto partite. Nonostante una prova generosa, gli arancioneri restano ancora senza vittorie e con un distacco di sedici punti dalla salvezza. Un avvio disastroso che non accenna a migliorare e che rende i Wolves l’emblema di una stagione quasi compromessa, l’unica con cui la Fiorentina, oggi, non farebbe certo a cambio.
