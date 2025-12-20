Viola News
L’ultima di Paratici non finisce bene: il Liverpool vince con il Tottenham

L'ultima di Fabio Paratici al Tottenham non finisce bene. Gli Spurs perdono in casa con i rivali del Liverpool
Redazione VN

Il Liverpool espugna il campo del Tottenham per 2-1 e centra la seconda vittoria consecutiva in Premier League. I Reds sfruttano al meglio la superiorità numerica e colpiscono nella ripresa con i gol di Isak ed Ekitik. Gli Spurs, rimasti prima in dieci e poi addirittura in nove uomini per le espulsioni di Simons e Romero, provano a riaprirla nel finale con Richarlison, ma non basta.

Quella contro il Liverpool potrebbe essere stata l’ultima partita da direttore del Tottenham per Fabio Paratici, ormai prossimo alla firma di un contratto con la Fiorentina (QUI I DETTAGLI)

