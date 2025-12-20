L’ultima di Paratici non finisce bene: il Liverpool vince con il Tottenham

Il Liverpool espugna il campo del Tottenham per 2-1 e centra la seconda vittoria consecutiva in Premier League. I Reds sfruttano al meglio la superiorità numerica e colpiscono nella ripresa con i gol di Isak ed Ekitik. Gli Spurs, rimasti prima in dieci e poi addirittura in nove uomini per le espulsioni di Simons e Romero, provano a riaprirla nel finale con Richarlison, ma non basta.