L’ultima di Paratici non finisce bene: il Liverpool vince con il Tottenham

Il Liverpool espugna il campo del Tottenham per 2-1 e centra la seconda vittoria consecutiva in Premier League. I Reds sfruttano al meglio la superiorità numerica e colpiscono nella ripresa con i gol di Isak ed Ekitik. Gli Spurs, rimasti prima in dieci e poi addirittura in nove uomini per le espulsioni di Simons e Romero, provano a riaprirla nel finale con Richarlison, ma non basta.
L'ultima di Fabio Paratici al Tottenham non finisce bene. Gli Spurs perdono in casa con i rivali del Liverpool
Quella contro il Liverpool potrebbe essere stata l’ultima partita da direttore del Tottenham per Fabio Paratici, ormai prossimo alla firma di un contratto con la Fiorentina (QUI I DETTAGLI)
