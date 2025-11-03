L’allenamento si fa, ma senza Pioli. Ancora niente accordo economico

Sono ore frenetiche in casa Fiorentina. La trattative con Stefano Pioli proseguono, ma nel frattempo la Fiorentina deve preparare la gara contro il Mainz. La squadra è in ritiro al Viola Park, fino a mercoledì, quando poi partirà per la Germania. L'allenamento di oggi pomeriggio si sta svolgendo, ma senza Stefano Pioli a dirigerlo. Il suo staff sta facendo svolgere al gruppo una sessione di palestra e di scarico defaticante, ma senza particolare lavoro sul campo. Sarà assente Albert Gudmundsson, che ha lasciato oggi Firenze.