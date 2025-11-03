Prima offerta viola per la buonuscita: Pioli dice no, si continua a trattare

La Fiorentina e Stefano Pioli stanno trattando per arrivare a un accordo sulla base di una rescissione di contratto, visto la posizione dell'allenatore viola di non di mettersi.

Alessandro Ferrari e Roberto Goretti sono arrivati a offrire 1 anno di stipendio come buonuscita. L'offerta è stata declinata dal tecnico viola che ha un contratto di 3 anni a 3 milioni l'anno. Continua così la trattativa alla ricerca di una soluzione in tempi brevi. Lo scrive TMW.