Prima offerta viola per la buonuscita: Pioli dice no, si continua a trattare

La Fiorentina e Stefano Pioli stanno trattando per arrivare a un accordo sulla base di una rescissione di contratto, visto la posizione dell'allenatore viola di non di mettersi.
Entra nel vivo la trattativa tra Pioli e la Fiorentina
Alessandro Ferrari e Roberto Goretti sono arrivati a offrire 1 anno di stipendio come buonuscita. L'offerta è stata declinata dal tecnico viola che ha un contratto di 3 anni a 3 milioni l'anno. Continua così la trattativa alla ricerca di una soluzione in tempi brevi. Lo scrive TMW.
La Fiorentina comunque ha deciso, Stefano Pioli non sarà più l'allenatore viola. Bisogna solo capire in che modo arriverà la modalità d'addio.
