Pedullà: “Pioli inamovibile, non si dimette. Vanoli non convince, no a Palladino”

Alfredo Pedullà, sul proprio profilo X, ha ribadito la posizione di Pioli a non dimettersi. Intanto la Fiorentina va alla ricerca di nuovi allenatori, con Vanoli come prima scelta:
Lunga call con Pioli che ha ribadito di non volersi dimettere. Al massimo rinuncia a qualcosa. Al massimo. Ora il club deve procedere se vuole la svolta (inevitabile). Preallertato Galloppa. Vanoli - almeno fin qui - non convince fino in fondo, mai in corsa Palladino, proposto De Rossi ma senza margini di manovra
