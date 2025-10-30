Tre dei tanti motivi per cui il ritorno di Palladino sarebbe (quasi) impossibile

Con al Fiorentina in crisi e Stefano Pioli sempre più in bilico, parte della tifoseria viola chiede a gran voce il ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Ecco tre motivi per cui un dietro front da parte dell'ex Monza sarebbe clamoroso:
Il primo aspetto riguarda l'attuale direttore sportivo della Fiorentina. Il rapporto tra i due è stato uno dei principali motivi della dimissioni del tecnico, con un feeling mai nato, condizionato da continui botta e risposta a distanza. Difficile che Raffaele Palladino possa tornare sulla panchina viola con Daniele Pradè ancora in auge come direttore sportivo. E per adesso, un suo addio è previsto solo a fine stagione, non prima. Salvo sorprese...
Ok Daniele Pradè, ma non c'è da dimenticare Rocco Commisso. Il Presidente della Fiorentina aveva grande stima di Raffaele Palladino, tanto da considerarlo come un figlio, come sottolineato da Commisso stesso in conferenza stampa. Le dimissioni del tecnico, avvenuto il giorno seguente alle parole del Presidente, hanno scosso nel profondo il patron viola. Non sarebbe semplice farsi "perdonare" dopo quanto accaduto...
L'ultimo aspetto che complica un ritorno dell'ex allenatore viola a Firenze riguarda anche il rapporto con la Curva Fiesole. La parte calda del tifo viola, in quel Fiorentina-Bologna dello scorso anno, se la prese anche con Raffaele Palladino. La situazione attuale della squadra è davvero complicato e qualsiasi cosa può sembrare meglio di quello che sta accadendo in questi mesi, ma la Curva Fiesole accoglierebbe positivamente un ritorno del tecnico contestato qualche mese fa?
