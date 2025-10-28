Tra Dodò e Mandragora, rinnova Fortini. Nazione: “Pradè vuole blindarlo”

In un periodo complessivamente difficile per la Fiorentina, emerge una nota positiva: la crescita costante di Niccolò Fortini . Il giovane terzino, nonostante la poca esperienza, sta dimostrando grande maturità e affidabilità, convincendo Pioli a puntare su di lui anche in partite complicate. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione non solo dei tifosi, ma anche della dirigenza, che vede in lui un elemento importante per il futuro del club.

Proprio per questo, la società viola ha deciso di accelerare le pratiche per il rinnovo del contratto di Fortini, attualmente in scadenza nel 2027. La Roma aveva già provato a ingaggiarlo con una maxi-offerta durante l’ultimo mercato, ma le ultime prove del giocatore hanno rafforzato la convinzione della dirigenza di trattenerlo a lungo. L’obiettivo è prolungare l’accordo fino al 2030, con un significativo adeguamento dell’ingaggio — oggi inferiore ai 100mila euro — in linea con il suo crescente valore tecnico e simbolico.