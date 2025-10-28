CorFio su Pioli: “Un pugile all’angolo. Tradito dai risultati e dal nervosismo”

Il Corriere Fiorentino si è soffermato anche sulla figura di Stefano Pioli. Ecco l'analisi sulla posizione dell'allenatore della Fiorentina:
L’etichetta di normalizzatore che Pioli si porta dietro doveva essere la prima garanzia per una Fiorentina abbandonata da Palladino, ma da quando è tornato sulla panchina viola il tecnico si è trovato a fare i conti con una situazione tutt’altro che normale. Finito in fretta sul banco degli imputati, oggi Pioli è considerato dalla maggior parte dei tifosi il principale responsabile delle difficoltà che sta vivendo la Fiorentina, anche per come la squadra si comporta in campo. Lui che a Milano aveva saputo ricostruire il gruppo rossonero dalle ceneri della gestione Giampaolo guidandolo a uno scudetto, anche grazie al modo pacato, oggi si ritrova come un pugile all’angolo, tradito dai cattivi risultati, dallo scarso equilibrio tattico e anche da troppo nervosismo al momento di presentarsi ai microfoni. Pioli era arrivato con i gradi dell’allenatore esperto che avrebbe dovuto alzare l’asticella, un totem che in virtù della conoscenza della piazza avrebbe saputo gestire le pressioni: oggi invece sembra parlare una lingua incomprensibile per i suoi calciatori. Insomma l’uomo che avrebbe dovuto gestire l’universo viola, è ancora alla ricerca del bandolo della matassa.
