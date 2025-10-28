CorSport su Gudmundsson: “Bonus scattati. Ecco quanto ha speso la Fiorentina”

Terzo acquisto più oneroso della storia della Fiorentina

Redazione VN 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 08:37)

Albert Gudmundsson è ufficialmente entrato nella storia della Fiorentina come il terzo acquisto più costoso di sempre del club. L’operazione che lo ha portato dal Genoa a Firenze ha raggiunto la cifra complessiva di 24,36 milioni di euro, tra prestito oneroso e bonus, secondo quanto riportato nel bilancio del Genoa al 30 giugno 2025. Solo Nico González (27,37 milioni) e Roberto Piccoli (25 milioni) hanno superato l’islandese in questa speciale classifica. La Fiorentina aveva versato 6 milioni per il prestito iniziale, seguiti da 13 milioni per l’acquisto definitivo e 5,36 milioni di bonus già maturati grazie alle prestazioni del giocatore.

Sul fronte Genoa, il bilancio approvato dall’assemblea degli azionisti ha evidenziato anche le plusvalenze derivanti dalle cessioni di Retegui e Martinez, che hanno portato circa 20 milioni di euro. Tali operazioni hanno permesso al club ligure di ridurre le perdite a 33,3 milioni, quasi la metà rispetto all’esercizio precedente, e di abbassare il debito complessivo a 129 milioni (contro i 160 del bilancio precedente). Si tratta di un segnale di miglioramento significativo per la stabilità economica del club rossoblù.

Durante l’assemblea, è stata inoltre approvata la revoca del ruolo di consigliere di amministrazione dell’ex presidente Alberto Zangrillo per “giusta causa”, con l’ingresso ufficiale nel CdA di Ovidio Golea e Razvan Rat. Non è stata invece portata avanti l’azione di responsabilità nei confronti dello stesso Zangrillo. Tra i dati più incoraggianti spiccano anche l’aumento del patrimonio netto, passato da 1,05 a 17,9 milioni grazie all’iniezione di capitale da 40 milioni da parte dell’azionista di maggioranza Dan Șucu, e un margine operativo lordo positivo di oltre 27 milioni, che conferma la solidità gestionale del club genovese. Lo scrive il Corriere dello Sport.