Ma i giocatori seguono Pioli? Gazzetta: “Da alcuni segnali si è capito una cosa”

Ieri poche parole e tanto lavoro al Viola Park

Redazione VN 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 08:16)

Stefano Pioli è ultra convinto della qualità della squadra, delle buone caratteristiche dei suoi giocatori e i calciatori d'altra parte si aggrappano all'esperienza del loro allenatore che a più riprese ha incassato pure la fiducia della società che lo considera l'uomo giusto per scacciare la crisi attuale. Sempre più fondamentale diventa ora la gestione dello spogliatoio da parte del tecnico che vuole trasmettere tranquillità e probabilmente può essere utile anche il confronto con i suoi uomini, circa le modalità con cui venire fuori dalla crisi e da una classifica pessima.

Alla ripresa degli allenamenti ieri ci sono state poche parole, ma tanta voglia di lavorare sul campo per mettere immediatamente la testa all'Inter. Il tempo è poco e le cose da sistemare sono tante. Serve un'impresa Domani sera a San Siro l'ostacolo appare altissimo, ma anche un'altra occasione per cercare un'impresa. Servirebbe proprio una scintilla per rialzare l'autostima e cominciare da capo, come se iniziasse una nuova stagione.

I punti in classifica sono appena quattro in otto partite ed è chiaro che tutto questo strida con i sogni estivi di un club che immaginava perfino un piazzamento in Champions League. Ora invece è in zona retrocessione, al penultimo posto in classifica (con il Pisa) e zero vittorie, con la piazza in ebollizione e l'urgenza di un segnale forte sul campo. Fra l'Inter domani a Milano e il Lecce domenica prossima al Franchi serve una svolta in grado di cambiare rotta alla stagione e trasformare la contestazione in applausi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.