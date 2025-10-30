Pioli confermato, ma la Fiorentina si tutela. Contatti con l’ex granata Vanoli

La società viola ha ribadito la fiducia in Stefano Pioli nonostante la sconfitta per 3-0 a San Siro contro l'Inter. La partita contro il Lecce diventa dunque decisiva. In caso di una mancata vittoria la società si sta tutelando per un eventuale esonero. I nomi che circolano sono tanti.

Stando a quanto riportato da Cronache di Spogliatoio la Fiorentina ha iniziato a sondare il terreno con Paolo Vanoli. L’ex allenatore del Torino (ed ex giocatore viola dal 2000 al 2002) avrebbe incontrato i dirigenti della Fiorentina. E' lui il favorito per la panchina.