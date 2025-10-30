Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Pioli confermato, ma la Fiorentina si tutela. Contatti con l’ex granata Vanoli

news viola

Pioli confermato, ma la Fiorentina si tutela. Contatti con l’ex granata Vanoli

Pioli confermato, ma la Fiorentina si tutela. Contatti con l’ex granata Vanoli - immagine 1
Circolano diversi nomi se Pioli dovesse essere esonerato, tra questi quello di Paolo Vanoli
Redazione VN

La società viola ha ribadito la fiducia in Stefano Pioli nonostante la sconfitta per 3-0 a San Siro contro l'Inter. La partita contro il Lecce diventa dunque decisiva. In caso di una mancata vittoria la società si sta tutelando per un eventuale esonero. I nomi che circolano sono tanti.

Stando a quanto riportato da Cronache di Spogliatoio la Fiorentina ha iniziato a sondare il terreno con Paolo Vanoli. L’ex allenatore del Torino (ed ex giocatore viola dal 2000 al 2002) avrebbe incontrato i dirigenti della Fiorentina. E' lui il favorito per la panchina.

Leggi anche
D’Agostino: “Pioli non ha il carattere da Firenze. Vi dico chi vedo come...
VN – Come sta Gosens? Le ultime sulle sue condizioni in vista del Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA