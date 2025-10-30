VN – Come sta Gosens? Le ultime sulle sue condizioni in vista del Lecce

Robin Gosens non è al meglio della condizione e nella sfida di ieri contro l'Inter è dovuto uscire a causa di un infortunio. Il terzino ha avuto un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra e per questo verrà valutato nei prossimi giorni. E' comunque difficile pensare di vederlo in campo domenica al Franchi per la sfida contro il Lecce.