Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola VN – Come sta Gosens? Le ultime sulle sue condizioni in vista del Lecce

news viola

VN – Come sta Gosens? Le ultime sulle sue condizioni in vista del Lecce

VN – Come sta Gosens? Le ultime sulle sue condizioni in vista del Lecce - immagine 1
Da valutare le condizioni di Robin Gosens per la sfida contro il Lecce
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Robin Gosens non è al meglio della condizione e nella sfida di ieri contro l'Inter è dovuto uscire a causa di un infortunio. Il terzino ha avuto un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra e per questo verrà valutato nei prossimi giorni. E' comunque difficile pensare di vederlo in campo domenica al Franchi per la sfida contro il Lecce.

Leggi anche
VN – Come sta Gosens? Le ultime sulle sue condizioni in vista del Lecce
Calabrese: “Vedo un piccolo passo in avanti, crediamo in Pioli. Kean? Vi dico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA