Calabrese: “Vedo un piccolo passo in avanti, crediamo in Pioli. Kean? Vi dico”

"Non è andata bene, un’altra sconfitta. Peccato perché la Fiorentina ce l’ha messa tutta. Se non ci fosse stato De Gea sarebbe finita molto prima del gol di Calhanoglu, ma per un’ora la squadra viola ha retto il confronto. Fino a lì la Fiorentina ha fatto la partita che doveva fare. Ha provato a chiudere gli spazi, si è difesa con ordine, è entrata decisa su ogni pallone. L’Inter non era un avversario facile eppure la squadra viola è riuscita a non perdersi mai di vista. Un piccolissimo passo avanti, un segnale incoraggiante in vista delle prossime sfide. Contro Lecce e Genoa servono sei punti. E serve una vittoria pure in Conference altrimenti alla sosta ci sarà molto su cui riflettere. Potrebbe essere il punto di svolta della stagione. Lasciamo perdere le voci di esonero, non è nei piani di Commisso. Pioli è l’unico che può salvarci dal baratro. CrediamociP".