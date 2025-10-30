Condò: “Fiorentina, classifica un controsenso. De Gea autore di grandi prodezze”

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, si è espresso in merito alla prestazione della Fiorentina nella gara contro l'Inter:
L'Inter ha affiancato il Milan vincendo una gara di spessore, perché ovviamente la Fiorentina in quella posizione di classifica è un controsenso destinato a risolversi e non sai mai quando reagirà: è vero che ieri la lunga gestazione del vantaggio nerazzurro era dovuta soprattutto alle prodezze di De Gea, ma quando per vincere necessiti di gol di cotanta fattura vuol dire che hai fatto lo sforzo.
