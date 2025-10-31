Durante l'estate il nome del classe '97 era stato accostato a Bologna e Betis visto anche il suo contratto in scadenza nel 2026 (con opzione di un anno a favore dei viola). Niente però ha avuto un vero e proprio riscontro, e adesso Mandragora ha deciso di continuare con la Fiorentina, nonostante il momento non idilliaco personale e del suo club.