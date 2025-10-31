Il rinnovo contrattuale di Mandragora con la Fiorentina è sempre più vicino. Anzi, secondo quanto riportato dal portale TMW, è cosa fatta. Mancherebbe infatti soltanto l'annuncio ufficiale della società viola.
TMW: “Tutto fatto per il rinnovo di Mandragora. I dettagli”
Sarebbe fatta per il rinnovo di contratto di Rolando Mandragora. Il classe 1997 avrebbe già concordato tutti i dettagli
Il centrocampista classe '97 avrebbe trovato l'accordo con il club viola, accettando un prolungamento fino al 2028 con opzione fino al 2029 a 1,8 milioni di euro a stagione più bonus.
Durante l'estate il nome del classe '97 era stato accostato a Bologna e Betis visto anche il suo contratto in scadenza nel 2026 (con opzione di un anno a favore dei viola). Niente però ha avuto un vero e proprio riscontro, e adesso Mandragora ha deciso di continuare con la Fiorentina, nonostante il momento non idilliaco personale e del suo club.
