Sarebbe fatta per il rinnovo di contratto di Rolando Mandragora. Il classe 1997 avrebbe già concordato tutti i dettagli
Redazione VN

Il rinnovo contrattuale di Mandragora con la Fiorentina è sempre più vicino. Anzi, secondo quanto riportato dal portale TMW, è cosa fatta. Mancherebbe infatti soltanto l'annuncio ufficiale della società viola.

Il centrocampista classe '97 avrebbe trovato l'accordo con il club viola, accettando un prolungamento fino al 2028 con opzione fino al 2029 a 1,8 milioni di euro a stagione più bonus.

Durante l'estate il  nome del classe '97 era stato accostato a Bologna e Betis visto anche il suo contratto in scadenza nel 2026 (con opzione di un anno a favore dei viola). Niente però ha avuto un vero e proprio riscontro, e adesso Mandragora ha deciso di continuare con la Fiorentina, nonostante il momento non idilliaco personale e del suo club.

