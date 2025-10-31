La Fiorentina, attraverso una nota ufficiale, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco e figura di grande rilievo nel calcio toscano.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Comunicato Fiorentina: il club esprime cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Bosi
news viola
Comunicato Fiorentina: il club esprime cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Bosi
Il cordoglio della Fiorentina per Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella, deceduto poche ore fa
La Fiorentina esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco e figura di riferimento nel movimento calcistico toscano.
Bosi, 57 anni, era da sempre impegnato nel mondo dello sport e nella promozione del calcio dilettantistico. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità sportiva fiorentina e toscana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA