Comunicato Fiorentina: il club esprime cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Bosi

La Fiorentina esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco e figura di riferimento nel movimento calcistico toscano.

Bosi, 57 anni, era da sempre impegnato nel mondo dello sport e nella promozione del calcio dilettantistico. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità sportiva fiorentina e toscana.