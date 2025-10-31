Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Comunicato Fiorentina: il club esprime cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Bosi

news viola

Comunicato Fiorentina: il club esprime cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Bosi

Lutto
Il cordoglio della Fiorentina per Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella, deceduto poche ore fa
Redazione VN

La Fiorentina, attraverso una nota ufficiale, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco e figura di grande rilievo nel calcio toscano.

La Fiorentina esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco e figura di riferimento nel movimento calcistico toscano.

Bosi, 57 anni, era da sempre impegnato nel mondo dello sport e nella promozione del calcio dilettantistico. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità sportiva fiorentina e toscana.

Leggi anche
3-0 di Calhanoglu su rigore, la Curva Nord canta “Pioli is on fire”
I convocati della Fiorentina: che sfortuna per Sabiri, è già out

© RIPRODUZIONE RISERVATA