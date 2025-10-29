3-0 di Calhanoglu su rigore, la Curva Nord canta “Pioli is on fire”

Al gol del 3-0 per l'Inter sulla Fiorentina realizzato da Hakan Calhanoglu su calcio di rigore (espulso Viti per fallo da ultimo uomo su Bonny) la Curva Nord, tana degli ultras nerazzurri, ha preso a cantare "Pioli is on fire" , sulle note d "Freed from desire" di Gala, la canzone dello Scudetto che nel 2022 il Milan dell'allenatore parmense ha strappato ai cugini nerazzurri.

Un momento davvero difficile da digerire per l'allenatore viola, che in passato è stato anche tecnico nerazzurro ma che evidentemente è ancora percepito come un'icona rossonera e quindi bersaglio di sfottò in una serata, un'altra, da dimenticare.