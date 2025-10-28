Viola News
I convocati della Fiorentina: che sfortuna per Sabiri, è già out

La Fiorentina salirà a Milano per sfidare l'Inter. Pioli avrà una sola assenza oltre al lungodegente Lamptey, ecco i convocati ufficiali
Redazione VN

La Fiorentina domani sarà di scena a San Siro, per sfidare l'Inter. Una sfida chiave per gli uomini di Pioli, ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. Intanto la società ha comunicato la lista dei convocati:. L'unico assente, oltre ovviamente al lungodegente Lamptey, è Sabiri, che ha rimediato una contusione contro il Bologna;

L'elenco

—  

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) VITI Mattia

 

