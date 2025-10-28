I convocati della Fiorentina: che sfortuna per Sabiri, è già out

La Fiorentina domani sarà di scena a San Siro, per sfidare l'Inter. Una sfida chiave per gli uomini di Pioli, ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. Intanto la società ha comunicato la lista dei convocati:. L'unico assente, oltre ovviamente al lungodegente Lamptey, è Sabiri, che ha rimediato una contusione contro il Bologna;
L'elenco—
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) VITI Mattia
