I convocati della Fiorentina: che sfortuna per Sabiri, è già out

La Fiorentina domani sarà di scena a San Siro, per sfidare l'Inter. Una sfida chiave per gli uomini di Pioli, ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. Intanto la società ha comunicato la lista dei convocati:. L'unico assente, oltre ovviamente al lungodegente Lamptey, è Sabiri, che ha rimediato una contusione contro il Bologna;