L'Inter vuole riscattare la brutta sconfitta di Napoli. I nerazzurri affronteranno domani la Fiorentina di Stefano Pioli, ex della gara. Pioli conosce bene il clima di San Siro, soprattutto in certe serate. La Curva Nord per l'occasione tornerà a cantare, dopo mesi di polemica con la dirigenza interista. Il comunicato del tifo organizzato interista:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie La Curva Nord torna contro la Fiorentina. Il comunicato ufficiale
news viola
La Curva Nord torna contro la Fiorentina. Il comunicato ufficiale
Per la prima volta in stagione, la Curva Nord tornerà a cantare per i colori nerazzurri. Avverrà proprio contro la Fiorentina
"Dopo un lungo periodo caratterizzato da restrizioni che hanno privato la nostra curva di striscioni, bandiere e colori, Inter-Fiorentina segna il ritorno dei gruppi organizzati al Meazza. È una scelta che sottolinea la volontà di ripartire con una ritrovata unità, ma senza rinunciare alle singole anime che compongono il nostro movimento ultras. Torniamo allo stadio, più uniti che mai, per sostenere ciò che di più caro abbiamo: la nostra maglia, quella casacca nerazzurra per cui da sempre combattiamo a testa alta, con fierezza, a San Siro, in Italia e in Europa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA