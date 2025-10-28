Dopo la tragica notizia di questa mattina riguardante Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 81 anni che si trovava su una carrozzina elettrica, la società nerazzurra ha deciso di annullare la conferenza stampa della vigilia prevista per oggi.
Inter, nessuna conferenza stampa per Chivu in vista della Fiorentina
L'Inter ha deciso che il tecnico nerazzurro, dopo il tragico evento di questa mattina, non prenderà parte alla conferenza stampa in vista della partita con la Fiorentina
Secondo le prime ricostruzioni, ancora non ufficiali, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore, finendo per essere investito dal veicolo guidato da Martinez.
L’Inter, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che Christian Chivu non terrà la consueta conferenza prepartita in vista della sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli, inizialmente programmata per le ore 14:00.
