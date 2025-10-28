Tragedia ad Appiano Gentile. Il portiere Martinez investe e uccide un anziano

Tremenda tragedia nei pressi di Appiano Gentile, centro sportivo dell'Inter. Il secondo portiere nerazzurro Josep Martinez ha travolto e ucciso con la sua auto un anziano di 81 anni in carrozzina. A darne notizia è Repubblica che spiega come l'impatto sia stato violentissimo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. L’uomo in carrozzina potrebbe aver avuto un malore, invadendo la corsia su cui Martinez stava transitando in macchina.