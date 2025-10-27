Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Bergonzi accusa Di Lorenzo: “Antisportivo”. Il Napoli: “Inaccettabile”

altre news

Bergonzi accusa Di Lorenzo: “Antisportivo”. Il Napoli: “Inaccettabile”

Bergonzi accusa Di Lorenzo: “Antisportivo”. Il Napoli: “Inaccettabile” - immagine 1
L'episodio di Napoli-Inter continua a far discutere
Redazione VN

Continua a far discutere il rigore di Napoli-Inter, nato dal contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Nel corso de "La Domenica Sportiva", l'ex arbitro Bergonzi ha definito "antisportivo" il comportamento del capitano azzurro. E la società partenopea non ha fatto mancare il proprio punto di vista sulle dichiarazioni:

La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano.

Leggi anche
Genoa ultimo, ma Sucu conferma Vieira: “Grande fiducia in lui”
La Juventus ha scelto: accelerata per Spalletti. Contatti nel vivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA