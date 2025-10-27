Bergonzi accusa Di Lorenzo: “Antisportivo”. Il Napoli: “Inaccettabile”

Continua a far discutere il rigore di Napoli-Inter, nato dal contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Nel corso de "La Domenica Sportiva", l'ex arbitro Bergonzi ha definito "antisportivo" il comportamento del capitano azzurro. E la società partenopea non ha fatto mancare il proprio punto di vista sulle dichiarazioni:
L'episodio di Napoli-Inter continua a far discutere
La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano.
