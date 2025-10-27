Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Genoa ultimo, ma Sucu conferma Vieira: “Grande fiducia in lui”

altre news

Genoa ultimo, ma Sucu conferma Vieira: “Grande fiducia in lui”

Genoa ultimo, ma Sucu conferma Vieira: “Grande fiducia in lui” - immagine 1
"La fortuna non è più con noi… Ma abbiamo un solo piano, con Vieira allenatore"
Redazione VN

Ho grande fiducia in mister Vieira e nella squadra”. Così il presidente del Genoa Dan Sucu ha commentato, al termine dell'assemblea degli azionisti a Villa Rostan, la situazione della squadra fanalino di coda.

"Siamo delusi per quello che è successo a Torino. La fortuna non è più con noi… Ma abbiamo un solo piano, con Vieira allenatore - ha detto il patron rossoblù -. C'è la disponibilità da parte del club a prendere rinforzi a gennaio con il nostro direttore sportivo Ottolini. Abbiamo la possibilità di comprare e di vendere. Penso comunque che la squadra sia più forte di quella dell'anno scorso. Non prendo neanche in considerazione l'ipotesi di non restare in serie A". Lo riporta Rainews.

Leggi anche
La Juventus ha scelto: accelerata per Spalletti. Contatti nel vivo
Di Francesco: “Sottil out per il Napoli. Può tornare con la Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA