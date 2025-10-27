Genoa ultimo, ma Sucu conferma Vieira: “Grande fiducia in lui”

“ Ho grande fiducia in mister Vieira e nella squadra ”. Così il presidente del Genoa Dan Sucu ha commentato, al termine dell'assemblea degli azionisti a Villa Rostan, la situazione della squadra fanalino di coda.

"Siamo delusi per quello che è successo a Torino. La fortuna non è più con noi… Ma abbiamo un solo piano, con Vieira allenatore - ha detto il patron rossoblù -. C'è la disponibilità da parte del club a prendere rinforzi a gennaio con il nostro direttore sportivo Ottolini. Abbiamo la possibilità di comprare e di vendere. Penso comunque che la squadra sia più forte di quella dell'anno scorso. Non prendo neanche in considerazione l'ipotesi di non restare in serie A". Lo riporta Rainews.