Di Francesco: “Sottil out per il Napoli. Può tornare con la Fiorentina”

Sottil
Riccardo Sottil sta recuperando dall'infortunio. È probabile che il suo ritorno avverrà proprio contro la Fiorentina
Redazione VN

Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Lecce e Napoli, sottolineando anche quando tornerà disponibile Riccardo Sottil dall'infortunio:

Vivere queste partite è bellissimo, vorrei giocarle. Ma da fuori cercherò di dare il mio meglio affinché il Lecce faccia una grande partita. Coulibaly sta migliorando. Peccato aver perso Sottil, ci auguriamo di poterlo recuperare per la prossima con la Fiorentina. Abbiamo bisogno di giocatori così. Rispetto a Udine ci saranno tre-quattro cambi

