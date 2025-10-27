Qui Napoli, che tegola! De Bruyne si strappa, 4 mesi di stop: il report

Viola News
Lesione al flessore per il belga dopo aver segnato il rigore con l'Inter
Kevin De Bruyne dovrà fermarsi a lungo dopo l’infortunio rimediato contro l’Inter: gli esami hanno confermato una lesione di alto grado al bicipite femorale destro. Si tratta di un brutto infortunio che lo terrà lontano dal campo per circa 4 mesi:

In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo

