Ora è anche ufficiale, Mkhitaryan salta la Fiorentina. Il report dell’Inter

La nota ufficiale dei nerazzurri che certifica l'assenza dell'armeno
Niente da fare per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista dell'Inter, come anticipato nelle scorse ore, sarà assente nel match di mercoledì contro la Fiorentina dopo l'infortunio patito contro il Napoli. A renderlo noto è la società nerazzurra con un report medico:

Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima.

