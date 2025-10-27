Niente da fare per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista dell'Inter, come anticipato nelle scorse ore, sarà assente nel match di mercoledì contro la Fiorentina dopo l'infortunio patito contro il Napoli. A renderlo noto è la società nerazzurra con un report medico:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Ora è anche ufficiale, Mkhitaryan salta la Fiorentina. Il report dell’Inter
altre news
Ora è anche ufficiale, Mkhitaryan salta la Fiorentina. Il report dell’Inter
La nota ufficiale dei nerazzurri che certifica l'assenza dell'armeno
Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima.
© RIPRODUZIONE RISERVATA