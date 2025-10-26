Il Bologna esce dal Franchi con alcuni episodi arbitrali che lasciano qualche dubbio. Alle lamentele dell'ad Fenuccie quelle del Centro Bologna Clubs si aggiunge anche quella del tifoso Cesare Cremonini. Il noto cantante ha fatto ironia sui social, con una Instagram story: "Rapina al Louvre. Sequel al Franchi". A tutto il mondo rossoblu, l'arbitraggio di La Penna non è proprio andato giù.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a FOTO – Cremonini ironizza: “Rapina al Louvre. Sequel al Franchi”
altre news
FOTO – Cremonini ironizza: “Rapina al Louvre. Sequel al Franchi”
L'ironia velata (nemmeno più di tanto) di Cesare Cremonini sull'arbitraggio di La Penna in Fiorentina-Bologna
© RIPRODUZIONE RISERVATA