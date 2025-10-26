Viola News
FOTO – Cremonini ironizza: “Rapina al Louvre. Sequel al Franchi”

L'ironia velata (nemmeno più di tanto) di Cesare Cremonini sull'arbitraggio di La Penna in Fiorentina-Bologna
Il Bologna esce dal Franchi con alcuni episodi arbitrali che lasciano qualche dubbio. Alle lamentele dell'ad Fenuccie quelle del Centro Bologna Clubs si aggiunge anche quella del tifoso Cesare Cremonini. Il noto cantante ha fatto ironia sui social, con una Instagram story: "Rapina al Louvre. Sequel al Franchi". A tutto il mondo rossoblu, l'arbitraggio di La Penna non è proprio andato giù.

