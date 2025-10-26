Viola News
Marelli su La Penna: “C’era rigore su Dodò. Su Kean cosa ha visto?”

Le parole dell'esperto arbitrale di Dazn sulla prestazione di La Penna
Serata complicata per l'arbitro La Penna, più volte richiamato al Var e protagonista di una partita piuttosto "pasticciona". Così l'esperto arbitrale Luca Marelli ha valutato la sua gara a Dazn: "Dodò? La Penna vede il suo tocco, il braccio è in posizione molto ampia e il braccio va verso il pallone, ma dalla sala Var hanno ritenuto naturale il movimento del brasiliano e non ha deciso di intervenire, ma a mio avviso c'erano gli estremi per il penalty.

Sullo 0-1 è stato invece fischiato un rigore alla Fiorentina con molti secondi di ritardo, forse segnalato dall'assistente, ma anche in questo caso la decisione non è corretta perché la palla con la mano la tocca Kean e dunque si sarebbe dovuto riprendere con un fallo in attacco e non con un calcio d'angolo". Sul rigore finale: "Il braccio di Bernardeschi è molto ampio rispetto alla figura, se le braccia fossero state davanti al corpo non c'erano gli estremi del fallo ma così non è".

