Marelli su La Penna: “C’era rigore su Dodò. Su Kean cosa ha visto?”

Serata complicata per l'arbitro La Penna , più volte richiamato al Var e protagonista di una partita piuttosto "pasticciona". Così l'esperto arbitrale Luca Marelli ha valutato la sua gara a Dazn: "Dodò? La Penna vede il suo tocco, il braccio è in posizione molto ampia e il braccio va verso il pallone, ma dalla sala Var hanno ritenuto naturale il movimento del brasiliano e non ha deciso di intervenire, ma a mio avviso c'erano gli estremi per il penalty.

Sullo 0-1 è stato invece fischiato un rigore alla Fiorentina con molti secondi di ritardo, forse segnalato dall'assistente, ma anche in questo caso la decisione non è corretta perché la palla con la mano la tocca Kean e dunque si sarebbe dovuto riprendere con un fallo in attacco e non con un calcio d'angolo". Sul rigore finale: "Il braccio di Bernardeschi è molto ampio rispetto alla figura, se le braccia fossero state davanti al corpo non c'erano gli estremi del fallo ma così non è".