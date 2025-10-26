Fortini: “Mai mollato, questo gruppo aiuta noi giovani a crescere”

Intervistato al fischio finale da Dazn, Niccolò Fortini ha parlato così della sua prestazione e non solo: "Più che leggerezza noi giovani vogliamo dare sempre il massimo per questo gruppo fantastico che ci aiuta a crescere. Ora San Siro? Sicuramente non abbiamo mai mollato anche sotto 0-2, abbiamo stretto i denti e lottato fino all'ultimo. Proveremo ad andare a vincere anche a San Siro".