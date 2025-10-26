Viola News
Kean: “L’abbiamo ripresa ma così non va. Io comunque credo in società e squadra”

Le parole del bomber a fine match
Redazione VN

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la gara pareggiata contro il Bologna:

Si riparte da qui, cercando di spingere sempre di più. Ci siamo svegliati tardi, l'abbiamo ripresa ma non va bene così. Comunque io credo nella squadra e nella società.

