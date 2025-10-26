Kean: “Il rigore pesava, ma ho la fiducia dei compagni. Siamo ottimo gruppo”

Nel post partita di Fiorentina-Bologna, ai microfoni di Dazn ha parlato Moise Kean: "Quanto pesa un punto così nella stagione? Come sarà la stagione lo sappiamo solo noi. Ora penseremo a lavorare sempre di più, a dare il meglio, oggi è andata così. Quanto pesava il rigore? Pesava assolutamente, i miei compagni mi hanno dato fiducia e ho cercato di andare sul dischetto positivo. Io trascinatore? Firenze merita tanto, i miei compagni meritano tanto, siamo un ottimo gruppo, in loro ci credo, possiamo fare tante belle cose ed essere positivi. Ora si pensa a Milano, serve positività".