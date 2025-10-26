Niccolini (Dazn): “Potevamo anche perderla, ma sempre emozionante essere qua”

Viola News
Le parole del vice di Vincenzo Italiano, Daniel Niccolini, cresciuto calcisticamente con la Fiorentina
Ai microfoni di Dazn, il vice del Bologna Daniel Niccolini ha parlato così del pari tra viola e rossoblu: "Oggi ci sono stati due tipi di partita, quella fino all'espulsione e quella dopo, ci teniamo il punto visto che la potevamo anche perdere con l'occasione di Dodò. Cosa è successo con Rowe? Non ci ho ancora parlato, non mi sono accorto della reazione, eravamo in contatto con Italiano e lui ha deciso così per il cambio. Non ho ancora parlato con il mister, dopo ci parlerò. Per me è sempre emozionante essere al Franchi, sono cresciuto qua da giocatore e ho allenato nello staff di Italiano".

