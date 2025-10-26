Niccolini (Dazn): “Potevamo anche perderla, ma sempre emozionante essere qua”

Ai microfoni di Dazn, il vice del Bologna Daniel Niccolini ha parlato così del pari tra viola e rossoblu: "Oggi ci sono stati due tipi di partita, quella fino all'espulsione e quella dopo, ci teniamo il punto visto che la potevamo anche perdere con l'occasione di Dodò. Cosa è successo con Rowe? Non ci ho ancora parlato, non mi sono accorto della reazione, eravamo in contatto con Italiano e lui ha deciso così per il cambio. Non ho ancora parlato con il mister, dopo ci parlerò. Per me è sempre emozionante essere al Franchi, sono cresciuto qua da giocatore e ho allenato nello staff di Italiano".