L'ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato a Sky dopo la gara tra la Fiorentina e i rossoblù:
Ad Bologna sul Var: "Sta diventando un altro sport, quando devono intervenire?"
La polemica post gara del dirigente del Bologna Claudio Fenucci
Coi falli di mano in area sta diventando uno sport diverso, non si capisce quando il Var interviene e quando no. La partita è stata giocata benissimo da parte nostra, poi Holm prende il secondo giallo e la gara cambia volto. Credo sia il mio trentesimo campionato, non mi si vede spesso parlare di queste cose ma vanno codificati gli interventi del Var.
A Dazn, il dirigente rossoblu è tornato sulla questione arbitrale
Ci sono stati degli episodi, se sono qui è per parlare in modo più generale di come interpretiamo noi il calcio. Abbiamo cercato nel tempo di codificare i passaggi tra Var e campo, intensificando i fischi, ma se si è presa una linea sui falli di mano, anche per quanto riguarda il fallo su Bernardeschi l'intervento del Var sarebbe stato opportuno. Anche sul primo rigore della Fiorentina mi segnalano anche un fallo di Kean prima, quindi quando utilizziamo il Var serve attenzione perché così si condizionano le partite. Dal rigore di Bernardeschi che ha portato al rosso di Holm la partita era stata interpretata nella maniera corretta. Infastiditi dal fallo di mano di Dodò? Non solo da quello, questo è lavoro per moviolisti, serve oggettività nell'interpretazione e di codifica di certi episodi.
