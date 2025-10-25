Conte contro Marotta: “Ha fatto il papà di Chivu, io non lo avrei permesso”

Scintille in campo e fuori. Antonio Conte ha vissuto il big match fra Napoli e Inter (vinto 3-1 dai suoi) come sempre senza risparmiarsi. Al termine della gara, nonostante le tante tensioni della partita, il tecnico ex Juventus ha raggiunto i microfoni di Dazn. Cosa che non ha fatto, invece, il tecnico rivale Christian Chivu, sostituito davanti alle telecamere da Giuseppe Marotta. Il presidente dell'Inter, ha sottolineato con vemenza la contrarietà al rigore assegnato al Napoli, con cui, secondo Marotta, la partita sarebbe stata indirizzata.