Conte contro Marotta: “Ha fatto il papà di Chivu, io non lo avrei permesso”

Scintille in campo e fuori. Antonio Conte ha vissuto il big match fra Napoli e Inter (vinto 3-1 dai suoi) come sempre senza risparmiarsi. Al termine della gara, nonostante le tante tensioni della partita, il tecnico ex Juventus ha raggiunto i microfoni di Dazn. Cosa che non ha fatto, invece, il tecnico rivale Christian Chivu, sostituito davanti alle telecamere da Giuseppe Marotta. Il presidente dell'Inter, ha sottolineato con vemenza la contrarietà al rigore assegnato al Napoli, con cui, secondo Marotta, la partita sarebbe stata indirizzata.
Post partita di Napoli-Inter pieno di polemiche. Prima le parole di Marotta sul rigore con cui la squadra partenopea è passata in vantaggio e poi la risposta di Conte
Queste parole non sono piaciute a Conte, che nel post partita si è espresso così:
Rigore? Vedi la differenza tra il Napoli e l'Inter. L'Inter manda Marotta, le altre squadre mandano i dirigenti. Per il Napoli vengo io. Una grande squadra deve valutare il perché ha perso, non appellarsi a queste cose. Io non avrei permesso ad un mio dirigente di fare queste considerazioni. Che poi ora Marotta è presidente, ha fatto una grande escalation. Che venga un presidente a fare queste considerazioni...lasci le cose a chi ha partecipato alla partita. Sminuisce l'allenatore e non va bene. Io non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare i papà, mi sono sempre difeso da solo. Ma va bene così, non fa niente
