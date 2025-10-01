De Bruyne e Conte, spunta l’audio: “Al diavolo ca…, stiamo perdendo”

Dazn nella sua rubrica "Bordocam", ha ripreso proprio le parole del belga: "We’re losing, man!", ovvero "Al Diavolo c..., stiamo perdendo"

La sostituzione di Kevin De Bruyne a Milano ha fatto discutere, soprattutto per la reazione del belga. Per lui è stata la seconda, dopo il cambio di Manchester, obbligato dall'espulsione di Di Lorenzo. Stavolta, a differenza della trasferta di Etihad, De Bruyne non ha reagito bene. Un mugugno che non è piaciuto assoluamente ad Antonio Conte, che pure nel post gara ne aveva parlato: