La sostituzione di Kevin De Bruyne a Milano ha fatto discutere, soprattutto per la reazione del belga. Per lui è stata la seconda, dopo il cambio di Manchester, obbligato dall'espulsione di Di Lorenzo. Stavolta, a differenza della trasferta di Etihad, De Bruyne non ha reagito bene. Un mugugno che non è piaciuto assoluamente ad Antonio Conte, che pure nel post gara ne aveva parlato:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv De Bruyne e Conte, spunta l’audio: “Al diavolo ca…, stiamo perdendo”
news viola
De Bruyne e Conte, spunta l’audio: “Al diavolo ca…, stiamo perdendo”
Dazn nella sua rubrica "Bordocam", ha ripreso proprio le parole del belga: "We’re losing, man!", ovvero "Al Diavolo c..., stiamo perdendo"
L'audio—
"Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, altrimenti ha preso la persona sbagliata". Queste le parole del tecnico ex Inter a proposito di De Bruyne. Dazn nella sua rubrica "Bordocam", ha ripreso proprio le parole del belga: "We’re losing, man!", ovvero "Al Diavolo c..., stiamo perdendo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA