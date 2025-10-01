Filippo Grassia, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Grassia: “Voto il centrocampo a tre. Kean a secco? Testimonianza evidente”
L'opinione di Filippo Grassia, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla partita con il Pisa
Con il Pisa un'altra prestazione deludente, la Fiorentina ha rischiato tantissimo. Lo raccontano i legni colpiti e le due circostanze dei possibili calci di rigore. Vorrei rivedere la Fiorentina dell'amichevole con il Manchester United. Non si è mai vista quella squadra, che con il tempo si è solamente disunita. Kean a 0 gol in campionato è la testimonianza più evidente della crisi viola. Mi piacerebbe un centrocampo a tre, perché a due lasci il dominio del gioco agli avversari.
