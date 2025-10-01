Viola News
Grassia: “Voto il centrocampo a tre. Kean a secco? Testimonianza evidente”

L'opinione di Filippo Grassia, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla partita con il Pisa
Redazione VN

Filippo Grassia, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Con il Pisa un'altra prestazione deludente, la Fiorentina ha rischiato tantissimo. Lo raccontano i legni colpiti e le due circostanze dei possibili calci di rigore. Vorrei rivedere la Fiorentina dell'amichevole con il Manchester United. Non si è mai vista quella squadra, che con il tempo si è solamente disunita. Kean a 0 gol in campionato è la testimonianza più evidente della crisi viola. Mi piacerebbe un centrocampo a tre, perché a due lasci il dominio del gioco agli avversari.

