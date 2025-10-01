Speciale duro: “Peggio di così non si può fare. Basta agli esperimenti”

Luca Speciale, noto giornalista e grande tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
L'opinione di Luca Speciale, noto giornalista e grande tifoso viola, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno
Un avvio così era difficile da pronosticare. L'anno scorso davanti ai primi tre pareggi si chiedeva già la testa di Palladino. C'erano meno certezze, allenatore giovane, rosa meno forte. Poi arrivò la partita con la Lazio e la Fiorentina inizio un bel filotto. Il tempo non è mai molto, gli esperimenti sono finiti, anche perché schierare cinque formazioni diverse in cinque partite non ha senso. Non penso mai che ci sia uno spogliatoio che voglia fare queste partite. Certo che non tutti in un posto di lavoro sono amici, ma nessuno rema contro per fare una figuraccia. All'inizio pensavo fosse un problema di preparazione, ma la squadra soffre troppo, mancano convinzioni e idee.
