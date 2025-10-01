Amoruso: “Non trovo note positive nella Fiorentina. Serve correre meglio”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Sulla carta la Fiorentina è superiore al Sigma Olomuc, ma servirà la prestazione a dimostrarlo. Faccio fatica ad analizzare la squadra di Pioli ed a elencare due note positive. Pioli è l'unico che può capire quale sia il problema. C'è il bisogno di vincere, servirà una prova convincente, sopratutto per l'umore e per la gente che è poco tranquilla. La Fiorentina deve tornare a essere padrona del proprio destino. Serve correre bene e meglio di quanto fatto. Sul piano della corsa il Sigma può essere superiore, anche perché può essere la loro unica arma. Pisa? Non ho visto segnali incoraggianti. Con il Como nel primo tempo sei stat padrone davvero del campo, e i dati lo confermano. Sono stato calciatore anche io, ci sono tantissime distrazioni: le ragazze, la playstation, la stampa. Fossi in Pioli isolerei i ragazzi in una bolla.
