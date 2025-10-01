Riccardo Galli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv R.Galli: “Fiorentina senza identità. Adesso serve trovare la direzione giusta”
news viola
R.Galli: “Fiorentina senza identità. Adesso serve trovare la direzione giusta”
L'opinione di Riccardo Galli, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle situazione in casa Fiorentina
Sono ottimista per natura, quindi non voglio pensare che domani non possa andare bene. Pioli ha parlato delle sette partita iniziali, non limitandosi a quelle di campionato. La Fiorentina non ha quasi mai approcciato bene alle partite, creo che gli ingranaggi, per qualcosa di misterioso, si siano incastrati. Spero che il sassolino si rompa e che da domani si inizi a girare nella direzione giusta. La cosa che mi preoccupa di più è che la squadra non abbia mai avuto un'identità precisa, deve essere bravo Pioli a trasformare quello che non ha funzionato in qualcosa di produttivo. La Fiorentina adesso sta facendo un percorso diverso da quello previsto, questa cosa sta creando tensioni. I giocatori con la personalità giusta escono fuori, capiremo presto i nomi. Mi auguro che domani una vittoria allenti la tensione, ma i cinque minuti prima dell'inizio ci sarà una forte tensioni nei giocatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA