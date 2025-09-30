L'inizio di stagione della Fiorentina è stato fin qui un mezzo disastro. Cinque partite in campionato, zero vittorie e soltanto tre punti raccolti senza mai impressionare dal punto di vista del gioco. Ecco perché i ragazzi di Stefano Pioli proveranno a rialzare la testa in Conference League, dove giovedì 2 ottobre faranno il loro esordio ufficiale nel girone unico. Davanti alla Fiorentina ci sarà il Sigma Olomouc, squadra del campionato ceco: ecco dove vederla in tv e streaming.