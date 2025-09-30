L'inizio di stagione della Fiorentina è stato fin qui un mezzo disastro. Cinque partite in campionato, zero vittorie e soltanto tre punti raccolti senza mai impressionare dal punto di vista del gioco. Ecco perché i ragazzi di Stefano Pioli proveranno a rialzare la testa in Conference League, dove giovedì 2 ottobre faranno il loro esordio ufficiale nel girone unico. Davanti alla Fiorentina ci sarà il Sigma Olomouc, squadra del campionato ceco: ecco dove vederla in tv e streaming.
Fiorentina-Sigma Olomouc giovedì alle 21:00: dove vederla in tv e streaming
Tutte le info su come seguire la sfida d'esordio della Fiorentina nel girone unico di Conference
Dove seguirla in Tv e radio—
|02/10 ore 21:00
|Stadio Artemio Franchi, Firenze
|TV
|Sky Sport
|Streaming
|Now, SkyGo
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
