L'ex viola Ezio Sella è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la situazione attuale della Fiorentina di Pioli. Ecco le sue parole:
news viola
Sella: “Sarei ripartito dalla base di Palladino. Dzeko non può giocare nel finale”
"Questo inizio di stagione della Fiorentina mi ha sorpreso. La rosa è buona e la squadra avrebbe dovuto esprimere più di quanto visto finora. Speravo che Pioli avesse già dato un’impronta a questa squadra, invece ancora non vedo certezze né sul gioco né sui calciatori da schierare in campo. Stefano è un tecnico che ha sempre creato squadre solide difensivamente, cosa che ancora non è successa in questa avventura a Firenze. Lo scorso anno la Fiorentina ha fatto una buona stagione e ha espresso un grande calcio. Forse il cambio in panchina ha scombussolato le idee tattiche di tutti i calciatori. Avrei seguito la base dell'anno scorso, perché certi concetti erano già automatizzati."
L'attacco viola—
"Gudmundsson pecca di personalità, perché ancora non riesce a trascinare i compagni. Deve tirare fuori il coraggio e le giocate in grado di cambiare le partite. Kean è determinante per i viola, però è un calciatore istintivo e troppo spesso finisce in fuorigioco. Può ancora migliorare sotto molti aspetti. Può giocare in coppia, ma la prima punta deve essere lui. Dzeko per incidere deve partire dal 1'. Uno con la sua struttura non può giocare nel finale di partita."
© RIPRODUZIONE RISERVATA