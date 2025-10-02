Sella: “Sarei ripartito dalla base di Palladino. Dzeko non può giocare nel finale”

"Questo inizio di stagione della Fiorentina mi ha sorpreso. La rosa è buona e la squadra avrebbe dovuto esprimere più di quanto visto finora. Speravo che Pioli avesse già dato un’impronta a questa squadra, invece ancora non vedo certezze né sul gioco né sui calciatori da schierare in campo. Stefano è un tecnico che ha sempre creato squadre solide difensivamente, cosa che ancora non è successa in questa avventura a Firenze. Lo scorso anno la Fiorentina ha fatto una buona stagione e ha espresso un grande calcio. Forse il cambio in panchina ha scombussolato le idee tattiche di tutti i calciatori. Avrei seguito la base dell'anno scorso, perché certi concetti erano già automatizzati."