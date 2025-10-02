Gazzetta su Gudmundsson: “Il vero grande enigma della Fiorentina di Pioli”

Alla Fiorentina serve il vero Gudmundsson

Albert Gudmundsson, per ora il vero grande enigma viola, ha bisogno di ripartire di slancio. E magari segnare qualche gol. Perché a questa Fiorentina mancano le reti degli attaccanti, cinque e tutti a secco.

«Dobbiamo riempire di più l'area, prendere più in mano la situazione, sbagliare meno nell'ultima scelta. Perché a Pisa abbiamo creato delle situazioni favorevoli. Dobbiamo far meglio sulle seconde palle e vincere più duelli. Dobbiamo avere più attenzione e qualità». Insomma, Pioli svela quel che manca e non è poco. Non è proprio quel passettino che serve per sbloccare una situazione difficile anche per lui.

Che, certamente, non la vive bene: «Non ci dormo la notte», dice sincero. «Il mio destino è legato ai risultati. Ma lavoro con grande fiducia e volontà. Col presidente ci sentiamo ogni settimana e con la società il confronto è continuo». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.