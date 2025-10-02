Nazione a Piccoli: “Senza Kean, giustifichi l’investimento della Fiorentina”

La Nazione sull'attacco della Fiorentina

Redazione VN 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 08:28)

L’assenza di Kean in attacco rappresenta un banco di prova importante per la Fiorentina, che dovrà dimostrare di poter reggere senza il suo principale punto di riferimento offensivo. Al suo posto ci sarà Piccoli, chiamato a giustificare l’investimento fatto dalla società e a guadagnarsi la fiducia attraverso una prestazione convincente. La sfida con il Sigma diventa così un’occasione per il giovane attaccante di lasciare il segno e di dimostrare di poter essere un valore aggiunto nel percorso viola.

Il tema centrale resta la responsabilità, condivisa da tutta la squadra e incarnata dalla scelta di affidare la porta a De Gea. Pioli rinuncia all’alternanza con Martinelli e punta sull’esperienza e sul carisma dello spagnolo per dare sicurezza al gruppo. La sua presenza è un segnale preciso: la partita non è vista come una tappa qualsiasi, ma come un passaggio decisivo per rilanciare stagione e ambizioni.

Sul piano tattico, invece, non sono previste sorprese. La difesa a tre rimane il sistema di riferimento, già abbandonato solo eccezionalmente contro il Como, e considerato da Pioli la base più solida per ritrovare compattezza e stabilità. È proprio attraverso questo assetto che la Fiorentina cerca di costruire la propria rinascita, ritrovando quell’identità e quella continuità che l’avvio di campionato ha bruscamente interrotto. Lo scrive la Nazione.