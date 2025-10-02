Conference League, che tristezza. CorSport: “Franchi quasi deserto”

La Conference League, infatti, non ha mai scaldato pienamente il cuore della tifoseria viola, specialmente nelle gare non decisive. Il peso delle due finali perse contro West Ham e Olympiacos ha lasciato ferite aperte e una certa diffidenza verso il torneo, che pure rimane oggi l’obiettivo principale del presidente Commisso. La delusione delle occasioni mancate ha raffreddato l’entusiasmo, ma resta viva la speranza di poter finalmente alzare un trofeo internazionale.