Sarà l'ospite d'onore stasera al Franchi. Applaudito e coccolato. E con un cuore diviso. Tomas Ujfalusi, difensore ceco, ha giocato in maglia viola dal 2004 al 2008, ma ha cominciato proprio nel Sigma Olomouc. «Ha viaggiato in aereo con noi e deve essere l'esempio per i nostri giovani che vogliono ben figurare in Europa e ambire a club prestigiosi. Lui ce l'ha fatta», ha detto il tecnico Janotka. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
Applaudito e coccolato, oggi torna Ujfalusi: sarà al Franchi
La Gazzetta dello Sport si sofferma sul ritorno di un ex viola al Franchi
