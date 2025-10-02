Pioli non molla, CorFio: “Nessun ripensamento o ridimensionamento”

Il Corriere Fiorentino, analizzando le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa, si è soffermato sullo stato d'animo dell'allenatore della Fiorentina:
Un livello da alzare per cominciare a vincere in campionato e risalire una classifica che per ora preoccupa, una Conference da vincere. Stefano Pioli non indietreggia ma anzi cinge con ancor più convinzione le intenzioni palesate in estate: nessun ripensamento o ridimensionamento, nonostante un inizio di stagione a dir poco stentato. La partita di questa sera con il Sigma Olomouc aprirà la fase campionato dell’Europa viola, portandosi dietro tutti i dubbi e le incertezze dei soli 3 punti ottenuti in serie A e di un preliminare con il Polissya sì superato ma con il brivido del ritorno. E così il tecnico viola, nella conferenza stampa di presentazione, è voluto ripartire con fermezza dalle motivazioni che lo hanno convinto ad accettare la sfida gigliata.
