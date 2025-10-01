Pioli: “Champions? Nessun ridimensionamento. Sohm non mi sta convincendo”

Le parole di mister Stefano Pioli in conferenza stampa

Matteo Torniai Redattore 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 15:06)

Alle ore 14:30, presso il Viola Park, prenderà il via la conferenza stampa di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, in vista della sfida di Conference League contro il Sigma Olomouc, in programma domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 21:00. Di seguito le sue parole:

"La Conference è un obiettivo da affrontare al massimo. E' un'opportunità per cominciare bene questo girone di qualificazione".

Anticipazioni sulla formazione? "La formazione la saprà la squadra domani mattina. Ho lavorato sui doppi ruoli. Stanno tutti bene tranne Sohm. Ha una fascite plantare".

La parola Champions League, oggi un possibile ridimensionamento? "Io sono stato chiamato per alzare il livello. E' questo l'obiettivo. Ad oggi non ci siamo riusciti. Mi piace credere nei giocatori e i quel che facciamo. Troveremo il modo di trovare una quadra. Ho sventolato a tutti i nostri obiettivi, ma è quello che vogliamo fare. Dobbiamo alzare il nostro livello, ma sul campo. Rimango fiducioso che a fine stagione avremo ragione."

Come sta Stefano Pioli. Quanto è stata grande la delusione dopo Pisa? "A Pisa ero deluso dal risultato. Potevamo trovare il gol. Personalmente sto bene. So cosa significa allenare la Fiorentina. Dobbiamo credere in quel che facciamo. In tutte le stagioni ci sono momenti delicati. Bisogna passare da sconfitte, errori e insoddisfazioni. Il gruppo ha lavorato sugli errori commessi."

Quale è al momento il rapporto tra lei e la società? "Sento il Presidente tutte le settimane. Ho dei colloqui continui. Le sorti di un allenatore sono legate dalla fiducia del club, che c'è, e dai risultati."

Sugli avversari di domani, il Sigma Olomouc: "Il Sigma ha avuto qualche difficoltà. Non segna tantissimo, ma è la migliore difesa del campionato. Il livello sarà sicuramente buono. Dobbiamo puntare sulla nostra qualità, cercando di vincere qualche duello in più e qualche seconda palla in più."

Sui giocatori di qualità pura della rosa: "Ogni giocatore deve avere una caratteristica importante per giocare a certi livelli. Da Gudmundsson e Fagioli mi aspetto che si prendano le giuste responsabilità. Mi aspetto di più nelle zone nevralgiche del campo. Se c'è da fare l'uno contro uno, va fatto l'uno contro uno. Non possiamo tirarci indietro."

Come questa Fiorentina può migliorare la propria fase offensiva? "La nostra volontà è di riempire l'area con più giocatori possibili. Nelle ultime partite abbiamo sbagliato le scelte. Le occasioni per essere pericolosi non sono mancate".

De Gea o Martinelli, chi giocherà tra i pali? "Domani gioca De Gea. Questa è l'unica cosa che vi posso dire è questa."

Non vincere la Conference sarebbe un fallimento? "Vogliamo andare fino in fondo alla Conference. Non è facile vincere perchè alla fine ne vince solo una. Fallimento possibile? Abbiamo iniziato bene con i preliminari. Vogliamo fare altrettanto bene nel girone."

Sulle critiche: "Io non sono amareggiato per le critiche. E' giusto che sia così. Sono venuto qua a sbandierare i nostri obiettivi. E cosa volete, che non arrivino le critiche, soprattutto in un momento così? Conosco i tifosi della Fiorentina. Saranno di più le soddisfazioni alla fine della stagione se riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Sono motivato e responsabile per portare la Fiorentina nella posizioni in cui merita. E' l'inizio di un percorso. Oggi sicuramente i nostri tifosi meritano di più."

Tante rotazioni in queste prime giornate, quanto manca secondo lei per vedere la miglior versione di questa Fiorentina? "Saranno le prestazioni a darci continuità. Se ho provato tante soluzioni vuol dire che stiamo cercando sempre di fare meglio. Non siamo lontani dal vedere la migliore Fiorentina. Non è una posizione più alta o più bassa in classifica a far cambiare le mie idee. Continuiamo così."

Perchè sul mercato non sono stati presi esterni offensivi? "Sul mercato abbiamo trovato le giuste caratteristiche. Credo che comunque le scelte fatte siano state giuste, a prescindere dalla presenza o meno di esterni alti. Davanti abbiamo Fazzini, Gudmundsson, Kean, Dzeko e Piccoli."

Perchè Sohm non sta giocando? "Se Sohm non sta giocando è perchè non mi sta convincendo."