Piccoli: “Il lavoro ripagherà. Il mio prezzo? Oggi le punte si pagano così”

"Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Il lavoro alla fine ripagherà sempre e porterà alla vittoria. L'esordio in Europa sarà un'emozione. Con la mia famiglia a fianco ancora di più. Sto prendendo ritmo. Farò del mio meglio per aiutare la squadra. Le mie caratteristiche più forti sono l'attacco in profondità, dinamismo e il gioco in area di rigore. La cifra che la Fiorentina mi ha pagato rappresenta lo standard dell'attuale mercato degli attaccanti. Personalmente sono abituato a giocare sia come prima punta che a due punte. Stiamo lavorando sul feeling con il mio compagno i reparto. Sceglierà il mister. Dobbiamo essere più cinici davanti. In Serie A non capitano tante occasioni per segnare. Dobbiamo lavorare su questo. Mi pagano per fare gol. E' quello il mio lavoro. Dobbiamo dare qualcosa in più a livello di carattere. Dobbiamo fare un passettino in più tutti. Firenze ha un tifo molto passionale. In campo ti aiutano tanto. L'ultima partita ci hanno spinto fino all'ultimo. Quando le cose non vanno bene è giusto prendersi le proprie responsabilità".