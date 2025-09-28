Touré non ci sta: “Era rigore, mano di Pongracic. E il gol non andava annullato”

Viola News
la protesta

Touré e il Pisa protestano: "Avremmo meritato la vittoria. La mano di Pongracic non era molto naturale come ravvisato dall'arbitro"
Redazione VN

Il centrocampista del Pisa Idrissa Touré, ha parlato in conferenza stampa dall'Arena Garibaldi dopo il pareggio 0-0 contro la Fiorentina. Il giocatore nerazzurro ha espresso la propria contrarietà e quella della squadra per alcune decisioni dell'arbitro:

Il rigore? Per me la mano di Pongracic non era molto naturale come ravvisato dall'arbitro, per me era un po' larga. E non era neppure necessario annullarci il gol. Questa era una partita speciale, anche i tifosi lo hanno dimostrato, ripeto che avremmo meritato la vittoria. Ma ora guardiamo alle prossime gare.

