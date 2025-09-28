Il centrocampista del Pisa Idrissa Touré, ha parlato in conferenza stampa dall'Arena Garibaldi dopo il pareggio 0-0 contro la Fiorentina. Il giocatore nerazzurro ha espresso la propria contrarietà e quella della squadra per alcune decisioni dell'arbitro:
Touré non ci sta: “Era rigore, mano di Pongracic. E il gol non andava annullato”
Il rigore? Per me la mano di Pongracic non era molto naturale come ravvisato dall'arbitro, per me era un po' larga. E non era neppure necessario annullarci il gol. Questa era una partita speciale, anche i tifosi lo hanno dimostrato, ripeto che avremmo meritato la vittoria. Ma ora guardiamo alle prossime gare.
